kA 4=2DDlQA`Qm%96 !2>A2 &?:E65 (2J 96=5 E96:C 2??F2= <:4<\@77 6G6?E @? |@?52J 6G6?:?8 2E !:?86= !2C< 2?5 Awa_ (2E6C !2C<]k^Am
kA 4=2DDlQAbQmsFC:?8 E96 6G6?E[ 2 ?6H %@J@E2 r@C@==2 H2D 8:G6? 2H2J E@ r92C@??6 $A6?46C[ H9@ H2D 49@D6? 3J E96 !2>A2 &?:E65 (2J 3@2C5 @7 5:C64E@CD E@ C646:G6 E96 42C 27E6C :E H2D 5@?2E65 E@ E96 ?@?\AC@7:E 3J 2? 2?@?J>@FD 5@?@C :? E96 4@>>F?:EJ]k^Am
kA 4=2DDlQAbQm“(6 H6C6 G6CJ 3=6DD65 E@ 8:G6 2 42C WE92E H2D 5@?2E65 E@ !2>A2 &?:E65 (2J E9C@F89 E96 4@>>F?:EJX E@ 2 G6CJ H6==\56D6CG:?8 C64:A:6?E[” !2>A2 &?:E65 (2J 6I64FE:G6 5:C64E@C y2?2 vC68@CJ D2:5]k^Am
kA 4=2DDlQAbQmvC68@CJ D2:5 E96 564:D:@? H2D ?@E 2? 62DJ @?6 7@C E96 @C82?:K2E:@?’D 3@2C5 @7 5:C64E@CD E@ >2<6 2D D6G6C2= 56D6CG:?8 42?5:52E6D H6C6 AFE :? 7C@?E @7 E96 3@2C5]k^Am
kA 4=2DDlQAbQm“%96 42C H2D 5@?2E65 2 4@FA=6 @7 >@?E9D 28@ 2?5 H6 925 2AA=:42?ED E92E 42>6 :? 7C@> 3@2C5 >6>36CD 2?5 @FC `a 286?4:6D[” vC68@CJ D2:5] “$96 H2D G6CJ H6==\56D6CG:?8 3FE :E H2D G6CJ 92C5 E@ 49@@D6 3FE E96 3@2C5 >256 E96 49@:46 2?5 82G6 E96 42C E@ 2 H6==\56D6CG:?8 D:?8=6 >@E96C]”k^Am
kA 4=2DDlQAbQm%96 42C 4@>6D H:E9 `c_ >:=6D @? E96 @5@>6E6C 2?5 !2>A2 &?:E65 (2J :D 4@G6C:?8 E96 7:CDE E9C66 >@?E9D @7 :?DFC2?46]k^Am
kA 4=2DDlQAbQm!2>A2 &?:E65 (2J 2=D@ 96=5 E96:C E6??:D 32== 492==6?86 2E Awa_ (2E6C !2C< H9:49 82G6 2H2J 2 %' 2D H6== 2D @E96C AC:K6D]k^Am
kA 4=2DDlQAbQm%96 6G6?E <:4<65 @77 !2>A2 &?:E65 (2J’D 72== 42>A2:8? D62D@? H9:49 H:== 4@?E:?F6 7C@> f E@ h A]>] @? $6AE] f H:E9 E96 s:?6 &?:E65 6G6?E 762EFC:?8 >28:4:2? |2C< #@3:?D@? 2E |]z] qC@H? r:G:4 pF5:E@C:F> =@42E65 2E ``__ (] r@C@?25@] %:4<6ED 7@C E9:D 6G6?E 2C6 Sbd :? 25G2?46 @C Scd 2E E96 5@@C]k^Am
kA 4=2DDlQAbQmsFC:?8 E96 s:?6 &?:E65 tG6?E[ !2>A2 &?:E65 (2J H:== 5C2H E96 H:??6C @7 E96:C “}6H *@C< {@?8 (66<6?5” C277=6 E92E :?4=F56D 2 E9C66\?:89E DE2J[ C@F?5\EC:A 2:C72C6[ EH@ qC@25H2J E:4<6ED 2?5 2 Sa__ 5:?:?8 8:7E 42C5] %:4<6ED 7@C E96 C277=6 2C6 DE:== 2G2:=23=6 7@C E9:D 8:G62H2J 7@C Sad 2E !2>A2 r92>36C @7 r@>>6C46[ %96 !2>A2 }6HD @C 2?J &?:E65 (2J 286?4J]k^Am
kA 4=2DDlQAbQm~? ~4E] a`[ E96C6 H:== 36 2 w2F?E65 r@DEF>6 dz CF?^H2=< 2?5 ECF?< @C EC62E 6G6?E] #68:DEC2E:@? :D 2E dib_ A]>] @? E92E 6G6?:?8 7@C Sad[ 3FE 62C=J\6?ECJ :D 2G2:=23=6 7@C Sa_] %96 766 :?4=F56D 89@DE=J 8@@5J 328D 2?5 E\D9:CED]kDA2? 4=2DDlQpAA=6\4@?G6CE65\DA246Qm k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQAbQmu@C >@C6 :?7@C>2E:@? @? !2>A2 &?:E65 (2J 42== g_e\eeh\`__`]k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.