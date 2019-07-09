kA 4=2DDlQA`QmvC66E:?8D :? E96 ?2>6 @7 @FC {@C5 y6DFD r9C:DE[k^Am
kA 4=2DDlQAaQm%9:D A2DE H66< H2D H2J 5:776C6?E E92? 2?JE9:?8 E92E x 92G6 6IA6C:6?465 7@C 2 =@?8 E:>6] x H:== 25>:E E92E :E H2D D@ 5:776C6?E E92E x 5@?’E C62==J H2?E E@ 5@ :E 282:?] *6E x <?@H :E H:== DFC6=J 92AA6?] {6E >6 6IA=2:?]k^Am
kA 4=2DDlQAaQm':4<: C6E:C65 2?5 925 E9:D E:>6 D6E FA H96C6 D96 H@F=5 8@ H:E9 r2?5:46[ r2:E=J?[ r2>CJ? 2?5 %:>@E9J E@ x?5:2?2A@=:D H96C6 r2>CJ?’D E62> H2D :? E96 }2E:@?2= '@==6J32== %@FC?2>6?E] ':4<: =67E @? |@?52J E96 `DE 2?5 4@>6D 9@>6 @? E96 hE9] xE 92D 366? E@F89]k^Am
kA 4=2DDlQAaQm%96? 3642FD6 :E H2D cE9 @7 yF=J H66<[ y@D9F2[ s2?:6==6 2?5 E96 <:5D E@@< @77 7@C ~zr] xE 92D 366? D@ BF:6E 2C@F?5 E96 9@FD6 E92E E96C6 H6C6 E:>6D H96? x 925 ?@ :562 H92E E@ 5@] ':4<: H2D?’E E96C6 E@ E6== >6 H92E E@ 5@ 2?5 $FEE@? H2D?’E E96C6 E@ E6== >6 E@ 86E AFKK=6D @C {68@D @FE]k^Am
kA 4=2DDlQAaQmxE 8@E D@ 325 E92E x 6G6? H6?E E@ &?:E65 ;FDE D@ x 4@F=5 D66 D@>6 A6@A=6] y@p?? #:?8 5:5 D6?5 >6 2 E6IE @? E96 cE9 E@ =6E >6 <?@H E96J 925 92>3FC86CD 2?5 9@>6>256 :46 4C62>] $:?46 x 925 2=C625J 62E6?[ x H6?E @G6C E@ 92G6 D@>6 :46 4C62> 2?5 ;FDE D@>6 E:>6 E@ G:D:E]k^Am
kA 4=2DDlQAaQmx <?@H x 4@F=5 92G6 G:D:E65 H:E9 D@ >2?J 2C@F?5 E92E x AC@323=J H@F=5?’E 92G6 ?@E:465 ':4<: 36:?8 8@?6[ F?E:= x DE6AA65 324< :?E@ E96 9@FD6] x EC:65 E@ G:D:E 2C@F?5 2D >F49 2D A@DD:3=6[ 3FE :E ;FDE D66>65 E92E :E H2D?’E E96 D2>6 2D ':4<: 36:?8 9@>6]k^Am
kA 4=2DDlQAaQm~9[ ':4<: 42==65 23@FE 6G6CJ 52J E@ D66 9@H E9:?8D H6C6 8@:?8] ~?6 E:>6 D96 2D<65 – “s:5 J@F 86E E96 =2F?5CJ 5@?6n s:5 J@F 86E E96 5:D96D H2D965n s:5 J@F 86E J@FC D9:CED 2?5 ;62?D :C@?65n” x E@=5 96C x 925 2== E92E 5@?6] $96 H2D 2 =:EE=6 DFCAC:D65 3FE x E9:?< :E >256 96C 92AAJ]k^Am
kA 4=2DDlQAaQmqFE x DE:== DECF88=65 H:E9 36:?8 2=@?6] x <?@H x’> ?@E E96 @?=J @?6 E@ 92G6 E92E DECF88=6] %96C6 2C6 >2?J E92E 562= H:E9 36:?8 2=@?6 7@==@H:?8 E96 562E9 @7 2 =@G65 @?6 @C 7:?5:?8 E96>D6=G6D :? 2 D:EF2E:@? E92E 92D E96> D6A2C2E65 7C@> 72>:=J]k^Am
kA 4=2DDlQAaQmy@?: t2C64<D@? %252 HC@E6 2?5 D2?8 2 362FE:7F= D@?8 E92E D2JD D@ >F49] xE :D 6?E:E=65 – p=@?6[ J6E }@E p=@?6] xE D2JD \\\k^Am
kA 4=2DDlQAaQmx’> 2=@?6[ J6E ?@E 2=@?6] v@5’D E96 =:89E E92E H:== 8F:56 >6 9@>6] (:E9 w:D =@G6 2?5 E6?56C?6DD[ {625:?8 E9C@F89 E96 H:=56C?6DD[ p?5 H96C6G6C x >2J C@2>[ x’> 2=@?6[ J6E ?@E 2=@?6]k^Am
kA 4=2DDlQAaQmx H:== ?@E 36 36?E :? 762C] w6’D E96 C67F86 x <?@H :D ?62C] x? w:D DEC6?8E9 x 7:?5 >J @H?j qJ w:D 72:E97F= >6C4:6D D9@H?] %92E D@ >:89EJ :D w:D D9:6=5 p== w:D =@G6 :D ?@H C6G62=65]k^Am
kA 4=2DDlQAaQm(96? >J DE6AD 2C6 =@DEj p?5 56DA6C2E6 7@C 2 8F:56[ x 42? 766= 9:D E@F49[ p D@@E9:?8 AC6D6?46 3J >J D:56]k^Am
kA 4=2DDlQAaQmp=@?6[ J6E ?@E 2=@?6] }@E 7@CD2<6? H96? @? >J @H?] x 42? =62? FA@? w:D 2C>[ p?5 36 =:7E65 FA 7C@> 92C>] x7 x DEF>3=6 @C :7 x’> E9C@H?j x’> 2=@?6[ J6E ?@E 2=@?6]k^Am
kA 4=2DDlQAaQm(96? >J DE6AD 2C6 =@DEj p?5 56DA6C2E6 7@C 2 8F:56[ x 42? 766= w:D E@F49[ p D@@E9:?8 AC6D6?46 3J >J D:56 qJ >J D:56Pk^Am
kA 4=2DDlQAaQmw6 92D 3@F?5 >6 H:E9 w:D =@G6[ (2E497F= 2?86=D =@@< 7C@> 23@G6] tG6CJ 6G:= 42? 36 3C2G65[ u@C x <?@H x H:== 36 D2G65] }6G6C 7C:89E6?65 @? >J @H?[ x’> 2=@?6[ J6E ?@E 2=@?6]k^Am
kA 4=2DDlQAaQmx’> 2=@?6[ J6E ?@E 2=@?6k^Am
kA 4=2DDlQAaQm~?6 E9:?8 x <?@H 7@C DFC6 E92E ?@ >2EE6C H92E \\ v@5 H@?’E 6G6C =62G6 >6 @C 2?J@?6 H9@ ECFDED :? w:>] %96 AC@>:D6 E92E v@5 >256 E@ y@D9F2 4@>6D 7@CH2C5 E@ 2== H9@ ECFDE w:>] w63C6HD `bid3 D2JD “…7@C w6 w:>D6=7 92D D2:5[ ‘x H:== ?6G6C 56D6CE J@F[ ?@C H:== x 6G6C 7@CD2<6 J@F]’”k^Am
kA 4=2DDlQAaQm*@F >2J 36 766=:?8 2== 2=@?6 E@52J[ 3FE <?@H E92E @E96CD 2C6 6IA6C:6?4:?8 E96 D2>6 766=:?8D] p=D@ C6>6>36C E92E :? v@5 J@F 2C6 ?@E 2=@?6Pk^Am
kA 4=2DDlQAaQmyt$&$[ yt$&$[ yt$&$[ E96C6 x$ D@>6E9:?8 23@FE E92E ?2>6PPk^Am
kA 4=2DDlQAaQmr9C:DE @?=J[ 2=H2JD[k^Am
kA 4=2DDlQAaQmqC@] !2F=k^Am
kA 4=2DDlQAbQmkDA2? 4=2DDlQD`Qmk6>mqC@E96C !2F= }249E:82== :D E96 AC62496C 2E w:89=2?5 q2AE:DE r9FC49] w6 42? 36 C624965 2E 3C@A2F=o46?EC2>65:2]?6E]k^6>mk^DA2?mk^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.