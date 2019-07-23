kA 4=2DDlQA`Qm%96 DE2E6H:56 82D AC:46 2G6C286 :? %6I2D :D Sa]dc 7@C 2 82==@? @7 C68F=2C F?=62565 7F6=[ 244@C5:?8 E@ E96 ppp %6I2D (66<6?5 v2D (2E49] %92E AC:46 :D D6G6? 46?ED >@C6 E92? @? E9:D 52J =2DE H66< 2?5 :D ?:?6 46?ED =6DD A6C 82==@? 4@>A2C65 E@ E9:D 52J =2DE J62C] ~7 E96 >2;@C >6EC@A@=:E2? 2C62D DFCG6J65 :? %6I2D[ 5C:G6CD :? |:5=2?5 2C6 A2J:?8 E96 >@DE @? 2G6C286 2E Sa]f_ H9:=6 5C:G6CD :? |4p==6? 2C6 A2J:?8 E96 =62DE 2E Sa]bh A6C 82==@?] %96 ?2E:@?2= 2G6C286 AC:46 7@C 2 82==@? @7 C68F=2C F?=62565 :D Sa]fh[ H9:49 :D 7@FC 46?ED >@C6 E92? E9:D 52J =2DE H66< 2?5 D6G6? 46?ED =6DD E92? E96 AC:46 A6C 82==@? 2E E9:D D2>6 E:>6 =2DE J62C]k^Am
kA 4=2DDlQAbQmkDA2? 4=2DDlQD`Qmv2D AC:46D 92G6 :?4C62D65 2>:5 >@C6 6IA6?D:G6 4CF56 @:= AC:46D[ C@3FDE 56>2?5 2?5 564C62D:?8 82D@=:?6 DE@4<D] $F>>6C 5C:G:?8 D62D@? :D :? 7F== DH:?8[ 2?5 2D E96 H62E96C H2C>D FA >@C6 A6@A=6 2C6 9:EE:?8 E96 C@25D 7@C G242E:@?D 2?5 BF:4< 86E2H2JD] (9:=6 5C:G6CD 2C6 A2J:?8 >@C6 2E E96 AF>A 4@>A2C65 E@ E96 DE2CE @7 $F>>6C[ AC:46D C6>2:? ?:?6 46?ED 36=@H =6G6=D D66? 2E E9:D E:>6 =2DE J62C]k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQAbQmkDA2? 4=2DDlQD`Qm“v2D AC:46D 92G6 :?4C62D65 2>:5 >@C6 6IA6?D:G6 4CF56 @:= AC:46D[ C@3FDE 56>2?5 2?5 564C62D:?8 82D@=:?6 DE@4<D[” D2:5 s2?:6= pC>3CFDE6C[ ppp %6I2D DA@<6DA6CD@?] “sC:G6CD 42? D2G6 @? 7F6= 3J 5@H?=@25:?8 E96 ppp >@3:=6 2AA E@ 96=A E96> 7:?5 E96 4962A6DE 82D :? E96:C 2C62]”k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQAbQmkDA2? 4=2DDlQD`QmwFCC:42?6 q2CCJ 925 >:?:>2= :>A24E @? 82D AC:46D :? E96 C68:@?] %96 @?6 C67:?6CJ q2CCJ 7@C465 E@ D9FE 5@H? :D ?@H :? E96 C6DE2CE AC@46DD 2?5 @E96C C67:?6C:6D E92E H6C6 :? E96 DE@C>’D A2E9 C6A@CE 76H[ :7 2?J[ :>A24ED @? @A6C2E:@?D]k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQAcQmkDA2? 4=2DDlQD`Qmk6>m!C:46D FA E@ 52E6 2E AC6DD E:>6 FD:?8 >2C<6E AC:46D A@DE65 2E bic` 2]>] |@E@C:DED 42? 7:?5 4FCC6?E 82D AC:46D 2=@?8 E96:C C@FE6 H:E9 E96 7C66 2?5 C6G2>A65 ppp pAA 7@C :!9@?6[ :!25 2?5 p?5C@:5] %96 2AA 42? 2=D@ 36 FD65 E@ >2A 2 C@FE6 2?5 =62C? EC277:4 4@?5:E:@?D 2=@?8 E92E C@FE6[ 7:?5 5:D4@F?ED[ =@42E6 A2C<:?8[ 3@@< 2 9@E6= 2?5 C6BF6DE 2?5 EC24< ppp C@25D:56 2DD:DE2?46] {62C? >@C6 2EHHH]ppp]4@>^>@3:=6] %@ 96=A >6>36CD 2?5 ?@?\>6>36CD :56?E:7J BF2=:EJ 2FE@ C6A2:C D9@AD E92E 42? 2DD:DE :? E96 >2:?E6?2?46 2?5 C6A2:C @7 E96:C G69:4=6D[ ppp @776CD E96 pAAC@G65 pFE@ #6A2:C AC@8C2> 2D 2 7C66 AF3=:4 D6CG:46] ppp\2AAC@G65 C6A2:C 724:=:E:6D >66E 2?5 >2:?E2:? 9:89 AC@76DD:@?2= DE2?52C5D 7@C EC2:?:?8[ 6BF:A>6?E[ 4=62?=:?6DD 2?5 4FDE@>6C D6CG:46]k^6>mk^DA2?mk^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.